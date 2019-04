Zatím mají nové pasy stále červenou obálku, návrat k původní tradiční modré barvě se plánuje až na konci roku.

Pas bez textu Evropská unie dostala v pátek Susan Hindle Baronová. Agentuře Press Association sdělila, že by podle jejího názoru neměl být design pasu měněn, dokud Británie nevystoupí z EU . Na Twitteru uvedla, že tím byla „opravdu zděšena“.

TRULY APPALLED. Picked up my new passport today - my old one expires in the next couple of months. See below: Spot the difference! pic.twitter.com/R7BW9lk6I5