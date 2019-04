Litevský soud odsoudil na sedm let ruského špiona

Soud v litevské Klajpedě poslal ve středu na sedm let do vězení ruského špiona, který podle žalobců shromažďoval informace o vojenských lodích NATO a klajpedském plynovém terminálu. Oznámila to agentura Interfax. Litevskému občanu Romanu Šešelovi hrozilo až 15 let, svou vinu popírá a proti rozsudku se odvolal.