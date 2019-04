Novinky, ČTK

Pokud by poslanci návrh, aby opět měli kontrolu nad programem, schválili, mohli by předkládat další varianty brexitu, o každé by se pak v pondělí hlasovalo. Sněmovna ale nakonec byla proti, možnost předkládat návrhy tak bude mít vláda.

Vzhledem k rovnosti hlasů měl totiž rozhodující slovo předseda sněmovny. Podle samotného Bercowa předseda sněmovny naposledy remízu rozhodoval svým hlasem v roce 1993. Tehdy poslanci hlasovali nerozhodně po debatě o takzvané maastrichtské smlouvě, která založila Evropskou unii.

Předseda britské sněmovny John Bercow

FOTO: Reuters Tv, Reuters

Podle BBC je možné, že vláda sama předloží některé varianty brexitu. Rozdíl je však v tom, že si bude moci vybrat, o čem se bude hlasovat, kdežto v opačném případě by s návrhy přicházeli samotní poslanci.

Schůzka s Corbynem

Dohodu o brexitu ve středu řešila premiérka Theresa Mayová s lídrem opozice, šéfem labouristů Jeremy Corbynem. Ze schůzky ale nevzešel žádný výsledek. "Vedli jsme konstruktivní průzkumné rozhovory o tom, jak se dostat z brexitového mrtvého bodu," uvedl mluvčí labouristů. "Dnešní jednání byla konstruktivní, obě strany ukázaly flexibilitu a odhodlání ukončit současnou brexitovou nejistotu," řekl záhy mluvčí kabinetu.

Středeční hlasování v britské Sněmovně

FOTO: Reuters Tv, Reuters

Corbyn schůzku podle BBC komentoval slovy, že se toho nezměnilo tolik, kolik očekával.