Novinky, ČTK

Bývalý ministr zahraničí Boris Johnson obvinil premiérku, že „svěřila závěrečné jednání o brexitu do rukou labouristů“. Podle něj to povede „ke špatné dohodě“.

Jednání s Corbynem, které konzervativci neustále démonizovali, se nelíbí ani severoirské straně DUP, na jejíž podpoře je menšinová vláda Mayové závislá.

„Myslím, že získat podporu od známého marxisty asi nevzbudí mezi konzervativci důvěru,“ řekl s odkazem na Corbyna další konzervativní euroskeptik Jacob Rees-Mogg, který stojí v čele konzervativní euroskeptické platformy ERG. „Vůdci, kteří se rozhodnou jít s opozicí místo s vlastní stranou, zjistí, že je strana nenásleduje,“ dodal.

Podle jeho kolegy Iaina Duncana Smithe je aktuální vývoj „hotovou pohromou“.

Volání po odchodu premiérky

„Musí se pořádně podívat do zrcadla a pro dobro naší země, naší demokracie a Konzervativní strany okamžitě odejít,“ řekl poslanec vládní strany Andrew Bridgen, který prosazuje co nejvýraznější odluku Británie od EU.

„Vypadá to, že se nyní pokusí to prosadit (brexitovou dohodu) s hlasy labouristů a jejich cenou bude trvalá celní unie. Pokud to udělá, může to zničit Konzervativní stranu,“ cituje deník Financial Times nejmenovaného „vlivného euroskeptika“.

Mayová podle hlavní politické komentátorky BBC Laury Kuenssbergové úterní změnou kurzu dala najevo, že jí více než na uspokojení probrexitového křídla své strany záleží na tom, aby Británie z EU odešla na základě dohody. [celá zpráva]

I mezi konzervativními poslanci se však objevují názory, že si za to mohou euroskeptici sami. „Říkám to už celé týdny. Kolegové, kteří si nedali říct a hlasovali proti dohodě o brexitu a odchodu na konci března, mají nyní na výběr měkký, měkčí nebo rozteklý (brexit),“ napsal na Twitter vládní poslanec Nadhim Zahawi.

Předseda labouristů Jeremy Corbyn

FOTO: David Mirzoeff, ČTK/AP

Jednání bez podmínek?



I když předseda labouristů Jeremy Corbyn už dal najevo, že se rád s Mayovou sejde, když to ještě nedávno odmítal, není jasné, co schůzka přinese. Corbyn dříve řekl, že pro něj představují prioritu práva pracujících a celní unie s EU. Mayová zase trvá na tom, že základem má být dohoda, kterou její vláda vyjednala s EU.

Ve středu ale řekl ministr pro brexit Stephen Barclay, že si vláda nestanovila předem podmínky. „Neklademe si žádné podmínky, ale zároveň to není bianko šek,“ uvedl Barclay v rozhovoru s BBC. Konzervativci a labouristé by podle Barclaye měli jednat společně, protože je to v národním zájmu a je třeba ukončit stávající nejistotu, stejně jako respektovat výsledek referenda o EU z roku 2016.

Rovněž od labouristů zaznělo, že jejich strana dopředu žádné téma nesmetla ze stolu a k nadcházejícím rozhovorům přistupuje s „otevřenou myslí“, píše agentura Reuters.

Opatrný optimismus daly najevo podnikatelské kruhy, které však požadují rychlé řešení. „Čas běží a vyhnout se chaotickému a neřízenému brexitu je pořád hlavní prioritou pro podnikatele. Vláda musí teď podniknout ráznou akci a zajistit, aby to nepromeškalo,“ řekl předseda Britské obchodní komory listu The Guardian.