Ivan Vilček, Bratislava, Právo

Politologové tvrdí, že je rozhodnuto a Slovensko bude mít první prezidentku v historii.

Ve štábu Čaputové se začíná slavit. Za favoritkou dorazila do volebního štábu současná hlava Slovenska prezident Andrej Kiska a také herci Slovenského národního divadla Martin Huba, Ján Koleník, Richard Stanke a další. „Je čas na změnu, všichni to cítíme a moc ji potřebujeme,” řekl Koleník.

„Netřeba se bát, bude to dobré,” napsala Čaputová na Facebooku po zveřejnění prvních výsledků.

Průběžné výsledky odpovídají výsledkům průzkumů. Agentura Focus uvedla, že Čaputovou podporovalo 55,2 procenta dotázaných, místopředsedu Evropské komise Šefčoviče zbylých 44,80 procenta. Agentura Median SK v průzkumu přisoudila Čaputové 60,5 procenta a Šefčovičovi 39,5 procenta.

Čaputovou podle agentury Median SK volily především mladší ročníky, ale převahu měla také u voličů od 31 do 60 let, Šefčovič bodoval u voličů ve věkové kategorii nad 60 let. Podařilo se mu získat většinu voličů Štefana Harabina, který se v prvním kole umístil na třetím místě a část voličů Mariana Kotleby, který v prvním kole skončil na čtvrtém místě.

Maroš Šefčovič s manželkou (vlevo) ve volebním štábu

FOTO: Radovan Stoklasa, Reuters

Čaputová je profesí právnička a v minulosti se zviditelnila více než desetiletým úspěšným bojem proti skládce odpadu ve městě Pezinok.

Slovenský nejvyšší soud v roce 2013 rozhodl, že skládka je nezákonná. Tento verdikt navazoval na rozhodnutí soudního dvora Evropské unie, který potvrdil právo veřejnosti na účast při rozhodování v záležitostech, které ovlivňují životní prostředí, což je závazné pro všechny členské státy Unie. Za svou aktivitu byla Čaputová oceněna Goldmanovou enviromentální cenou.