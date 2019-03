ama, Právo

„Výzvy k výměně americké ambasadorky vyslané na Ukrajinu Obamou sílí,“ napsal Trump junior na Twitteru s odkazem na americký tisk.

Yovanovitchová měla podle médií doporučovat ukrajinským úředníkům, aby „nedbali Trumpovy politiky, protože už brzy má být sesazen“.

Americký portál The Daily Wire napsal, že se „Trump pokouší odstranit tento Obamův přežitek už více než rok, avšak ona zůstává“. Na Yovanovitchovou si přitom minulý týden stěžoval ukrajinský generální prokurátor Jurij Lucenko. V rozhovoru pro americký konzervativní server The Hill tvrdil, že mu po jeho nástupu do funkce předala seznam osob, které ukrajinské úřady nesmějí trestat. [celá zpráva]

Americké ministerstvo zahraničí Lucenkovo tvrzení o seznamu označilo za „nesmysl“.

Yovanovitchová, kterou exprezident Barack Obama jmenoval ambasadorkou v roce 2016, si pochvalovala, že může působit na Ukrajině i po změně šéfa Bílého domu.