Novinky

„Vyšetřujeme, zda jednání muže bylo vedeno čistě teroristickými motivy, nebo jsou-li jeho činy výsledkem kombinace osobních problémů s radikalizovanou ideologií,“ uvedla prokuratura

O možnosti, že by mohlo jít o teroristický čin, se začalo mluvit v souvislosti s dopisem, který byl nalezen v autě podezřelého. [celá zpráva] Do té doby média v souvislosti s ním zmiňovala, že to byl násilník a narkoman. [celá zpráva]

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Útočník střílel v tramvaji v Utrechtu (Zdroj: Reuters)

Spekulovalo se, že mohlo jít o vyústění sporů v rodině. To policie vyloučila: „Naše vyšetřování prokázalo, že nebyla vazba mezi hlavním podezřelým a oběťmi.“

Zadržený 37letý Turek Gökmen Tanis, který je jediným podezřelým, předstoupí v pátek před soudce. Ten může prodloužit vazbu, která na byla na zadrženého uvalena.

Podle sdělení prokuratury bude také Turek podroben psychologickému vyšetření.