ČTK

De Vito ani jeho právní zástupce zatím kauzu nekomentovali. Čelní představitelé M5S, kteří mají přístup k soudním dokumentům, reagovali příkře a nařídili jeho vyloučení z hnutí. "Marcello De Vito už není v Hnutí pěti hvězd," napsal na Facebooku předseda M5S Luigi Di Maio.

"To, co se vyšlo na světlo v uplynulých hodinách, je nejen vážné, ale navíc ostudné, z morálního hlediska žalostné a znamená to urážku nás všech (členů M5S)," dodal.

Marcello De Vito è fuori dal MoVimento 5 Stelle. Mi assumo io la responsabilità di questa decisione, come capo politico,... Zveřejnil(a) Luigi Di Maio dne Středa 20. března 2019

Podle soudního zdroje je De Vito podezřelý z toho, že bral úplatky výměnou za protlačování obchodních projektů, včetně plánované výstavby nového stadionu pro fotbalový tým AS Řím. Minulý rok byli kvůli tomuto notně zpožděnému projektu zadrženi tři lidé a další tři skončili v domácím vězení.

Zatykač uvádí, že De Vito veřejnou funkci zneužil pro osobní prospěch a "značně se obohatil". "Porušil zásady nestrannosti a čestnosti, jimiž se správa musí řídit," napsala v zatykači soudkyně Maria Paola Tomaselliová.

M5S získalo římskou radnici v roce 2016, starostkou je členka hnutí Virginia Raggiová. Podle kritiků ale M5S od nástupu na radnici v řešení problémů města - zchátralé dopravní sítě, děravých silnic či nedostačujícího svozu odpadu - nijak zásadně nepokročilo.

Sama Raggiová loni stanula před soudem. Byla obviněna, že lhala ohledně své účasti ve jmenování šéfa turistického oddělení města. Soud ji nakonec osvobodil.

M5S vyšlo z voleb loni v březnu jako nejsilnější strana, ale od té doby její preference bez ustání klesají. Zatímco loni jí dalo hlas 32 procent voličů, podle průzkumu z tohoto týdne by tak nyní učinilo jen 21 procent z nich. Její koaliční partner, protiimigrační Liga, své preference oproti loňským volbám zdvojnásobila - nyní by získala hlasy od 34 procent voličů.