„Výroky prezidenta Miloše Zemana o Turecku jsou nešťastné, nepřijatelné a jsou založené na nepodložených obviněních," uvedl velvyslanec Ahmet Necati Bigali v prohlášení pro média.

„Turecko jako aktivní člen globální koalice proti IS od jejího založení tvrdě bojovalo proti IS jak vlastními prostředky, tak svými příspěvky pro tuto koalici. V tomto směru to byla právě zásadní role, kterou sehrálo Turecko, co pomohla přeměnit IS v neefektivní teroristickou organizaci,” uvedl velvyslanec.