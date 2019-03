Novinky, ČTK

„Dnes ráno jsem napsala předsedovi Tuskovi a informovala ho, že Velká Británie žádá o prodloužení platnosti článku 50 do 30. června,“ uvedla premiérka.

Je to nejzazší termín, protože Mayová odmítá, aby se Británie účastnila v květnu dalších voleb do evropského parlamentu: „Jsem přesvědčena, že je neakceptovatelné, aby tři roky po hlasování o odchodu z EU byli lidé v této zemi požádáni, aby volili nové europoslance. Bylo by to selhání při plnění závěru referenda, o němž parlament řekl, že ho splní.“

Mayová v parlamentu řekla, že chce nechat znovu hlasovat o vyjednané dohodě, kterou už zákonodárci dvakrát odmítli. „Mým záměrem zůstává předložit dohodu zpátky parlamentu,” uvedla.

Ještě před vystoupením v parlamentu kancelář premiérky uvedla, že Mayová „nechtěla žádat o dlouhý odklad“. K návrhu dodala: „Je to varianta, která dává parlamentu trochu více času na to, aby se domluvil na posunu vpřed, ale lidé v této zemi už čekají skoro tři roky. Je to způsobeno selháním parlamentu přijmout rozhodnutí.“

Podle listu The Financial Times se Bruselu žádost nelíbí, neboť ohrožuje integritu EU. Podle uniklé interní nóty Evropské komise by se mělo rozhodovat buď o kratším prodloužení do 23. května, aby to nenarušilo volby, nebo o delším - nejméně do konce roku.

Vyjednavač EU Michel Barnier poznamenal, že Evropská unie negarantuje odklad, pokud Británie nepřijde s konkrétním plánem. Odklad musí schválit všech zbývajících 27 členských zemí.

Lídři EU by se kvůli rozhodnutí o odkladu brexitu mohli znovu sejít příští týden, uvedla mluvčí Evropské komise. Její předseda Jean-Claude Juncker neočekává rozhodnutí tento týden.

Vyjednavač EU pro brexit Michel Barnier

FOTO: Francisco Seco, ČTK/AP

Krátký odklad je podle premiérky potřeba i v případě, že by poslanci do konce března vyjednanou dohodu schválili, aby stihli udělat všechny legislativní kroky.

Podle stávajícího plánu měla Británie z EU odejít za devět dní 29. března. Britský parlament však dvakrát odmítl vyjednaný návrh dohody o brexitu a předseda parlamentu neumožnil třetí hlasování o stejném textu. Protože vláda odmítla odchod bez dohody, zbývalo jí jen požádat o odklad.

Krátký odklad počítá s tím, že poslanci nakonec dohodu schválí. Dlouhý by byl potřeba, pokud by se vyjednávala nová dohoda. Vyloučeno podle komentátorů stále není ani odvolání brexitu, nebo odchod bez dohody.