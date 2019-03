Novinky, DPA

K útoku došlo v pondělí dopoledne. Muž v tramvaji vytáhl pistoli a začal pálit. Svědci uvedli, že se nejprve zaměřil na jednu ženu a potom na skupinu lidí, kteří se jí snažili pomoci.

Útok si vyžádal tři oběti a pět zraněných, z nichž tři jsou v kritickém stavu.

Po incidentu muž z místa utekl. V pondělí večer byl dopaden podezřelý 37letý Gökmen Tanis, muž tureckého původu a s kriminální minulostí.

Vzhledem k tomu, že se Tanis narodil v Turecku, se případem zabývá také turecká tajná služba.

Nizozemská policie zadržuje nyní v souvislosti s pondělní střelbou Tanise a ještě jednoho podezřelého. V jakém jsou vztahu, zatím není jasné.

Dva další muže, kteří byli zadrženi v pondělí odpoledne, policie propustila během úterního dopoledne.

V Nizozemsku jsou během úterý k uctění památky obětí staženy vlajky na půl žerdi. Královská zástava byla na znamení smutku doplněna černou stuhou, napsala agentura DPA.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Útočník střílel v tramvaji v Utrechtu (Zdroj: Reuters)

Turecká tisková agentura DHA oslovila otce zadrženého Gökmena Tanise. Jeho výpověď ale případ příliš neosvětlila.

„Se synem jsem se neviděl 11 let a během této doby jsme spolu neudržovali žádný kontakt. Tehdy jsem na něm žádné agresivní sklony nepozoroval, ale 11 let je 11 let a kdoví, co se za tu dobu mohlo stát,“ řekl.

Tanisův otec se vrátil do Turecka v roce 2008. Jeho manželka, s níž se rozvedl, a syn zůstali v Nizozemsku. [celá zpráva]