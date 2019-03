Obyčejní Britové, kteří se v úvahách o brexitu potácejí od pocitů zmatku k frustraci a zpět, ve středu s jásotem kvitovali novinářku, zpovídající politika Barryho Gardinera ohledně budoucího postoje Labouristické strany k odchodu Británie z EU.

Když jí poslanec ve vzrušené debatě řekl, že největší opoziční strana si teprve musí ujasnit, jaké bude v nadcházejících jednáních její stanovisko k brexitu, moderátorka zoufale shrnula papíry s poznámkami a úkosem vytřeštila oči, jako by nemohla uvěřit tomu, co slyší.

And so in one eye-roll Emily @Maitlis sums up #Brexit better than 3 years of writing and shouting and screaming and misery. We can all go home now... pic.twitter.com/y4Y5xVheeI