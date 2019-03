Novinky

Mladík měl v noci na 23. května loňského roku dívku znásilnit. Když mu školačka pohrozila, že půjde na policii, tak ji uškrtil, tvrdí obžaloba. Poté s dosud neznámou osobou údajně vyhloubil díru, do níž zahrabal dívčino tělo.

Když se dívka nevrátila 22. května domů, matka ji okamžitě na policii nahlásila jako pohřešovanou.

Policisté matku nebrali vážně



Den poté matce přišla z dívčina mobilu zpráva, že je v Paříži a vrátí se za dva až tři týdny. Žena to okamžitě nahlásila policii s tím, že je to podivné, protože její dcera by nikdy nic takového neudělala. Policisté ovšem její tvrzení nebrali vážně, stěžovala si později. Nakonec se ukázalo, že zprávu poslal pachatel, aby zakryl svůj čin.

Dívčina mrtvola se našla loni 6. června v malém lesíku ve wiesbadenské městské části Erbenheim.

Zadrželi ho Kurdové v Iráku



Alí Bašár po vraždě dívky spěšně opustil Německo, kde žil od roku 2015, a vrátil se zpět do Iráku. Tam byl ovšem zadržen kurdskými bezpečnostními silami a následně eskortován zpět do Německa. K vraždě dívky se přiznal, ale její znásilnění popírá.

Krátce před začátkem soudního procesu řekla matka Susanny v rádiu, že chce bojovat o to, aby „spravedlnost zvítězila“. Doufá, že „soudci učiní správné rozhodnutí“. Proces by měl trvat nejméně do začátku května.