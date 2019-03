Novinky, ČTK

Coxovo vyjádření zmenšilo šance britské premiérky Theresy Mayové, že poslanci v úterý večer schválí upravenou dohodu návrhu brexitu, kterou jim předložila. Konzervativní a severoirští unionističtí poslanci z vlivné protiunijní Evropské výzkumné skupiny (ERG) už dali najevo, že budou hlasovat proti, uvedla stanice BBC. Předseda ERG Jacob Rees-Mogg řekl: „Toto není v žádném smyslu vylepšení nebo vývoj.”

Cox uvedl, že upravená dohoda, jejíž detaily Mayová domlouvala ještě v pondělí večer, „omezují riziko, že by mohlo být Spojené království proti své vůli na neomezenou dobu zadrženo” (v EU), kdyby selhaly rozhovory o dalším uspořádání vztahů mezi Velkou Británii a Evropskou unií. Dodal ale, že riziko vyloučeno není: „Právní rizika zůstávají nezměněna.” Pokud by se nedosáhlo dohody o vzájemném obchodu po brexitu, Velká Británie by neměla „žádné prostředky mezinárodního práva”, jak se zbavit irské pojistky bez souhlasu EU.

Dohodu také nepodpoří malá severoirská unionistická stran DUP, na jejíž podpoře je menšinová vláda Theresy Mayové závislá.

Po Coxových vyjádřeních se propadala libra vůči dolaru o 0,7 procenta na denní minimum 1,3 dolaru za libru. Ztratila i procento k euru.

Takzvaná irská pojistka je spornou částí dokumentu a poslanci dohodu o podmínkách odchodu z EU už kvůli ní jednou odmítli.

Apel Mayové

Když Mayová, která po nočních rozhovorech silně chraptí, vysvětlovala poslancům detaily dohody, řekla, že „očekává podporu” každého poslance: „Jestliže nedosáhneme dohody dnes večer, pak riskuje parlament, že se žádný brexit neuskuteční.”

Možný vývoj okolo brexitu

Britská labouristická opozice označila doplňky k brexitové dohodě za právně nezávazné, a tudíž nedostačující. Ministr životního prostředí Michael Gove ale pro BBC zopakoval vládní stanovisko, že texty mají stejnou právní sílu jako sama dohoda o podmínkách odchodu. Rovněž irský premiér Leo Varadkar ujistil, že texty jsou právně závazné, ačkoli nejsou součástí dohody.

Právě riziko, že Spojené království zůstane natrvalo připoutáno k unijním strukturám, části britských poslanců vadí. Unie ale ujišťuje, že toto řešení, pokud na něj vůbec dojde, by mělo být pouze dočasné. Rozvodovou dohodu kvůli pojistce ale znovu otevírat nehodlá.