Novinky, ČTK

Britský tým se s Evropskou unií snaží dosáhnout změn v takzvané irské pojistce, která je součástí smlouvy o odchodu země z EU. Tlačí jej ale čas, neboť Spojené království má Unii opustit už za 23 dní a tamní parlament kvůli sporné irské pojistce dohodu dosud neschválil.

Geoffrey Cox, britský generální prokurátor, který jednal v Bruselu spolu s ministrem pro brexit Stephenem Barclaym, po návratu řekl televizi Sky News, že obě strany si vyměnily „silná stanoviska“. Britové podle něj přišli s „velmi rozumnými návrhy“. „Nyní nás čeká opravdová diskuse, rozhovory zase brzy začnou,“ dodal Cox.

Irská pojistka Je součástí dohody o podmínkách odchodu Británie z evropského bloku. Má platit v případě, že se Londýn s Bruselem do července 2020 nedohodnou na podrobných podmínkách budoucích obchodních a dalších vztahů. V takovém případě by s příchodem roku 2021 začal platit záložní plán vytvářející jednotný celní prostor Unie s Británií; opatření navíc počítá se zachováním některých pravidel evropského jednotného trhu v Severním Irsku. Proti irské pojistce vystupují především severoirští unionisté (DUP), kteří svými deseti hlasy umožnili vznik současné menšinové vlády, a také část konzervativců. Zdroj: ČTK

Vzhledem k tomu, že jeho prohlášení neobsahovalo obvyklá slova o „konstruktivních rozhovorech“, je podle komentátorů jasné, že úterní jednání zkrachovala.

Možný vývoj okolo brexitu.

FOTO: David Ryneš, Novinky

Diplomaté spekulují, že pokud by se unijním a britským vyjednavačům podařilo během víkendu dosáhnout dohody, mohla by v pondělí do Bruselu zamířit premiérka Theresa Mayová, aby ji politicky podpořila. V úterý by pak o brexitové smlouvě hlasoval britský parlament. K této variantě je ale Brusel značně skeptický.