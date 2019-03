ČTK

Na facebookovém účtu přisuzovaném Maleku Chekattovi se v pátek objevily příspěvky, které naznačovaly, že by mohl plánovat teroristický útok. Zveřejněny na něm byly mimo jiné výhrůžky smrtí a fotografie zbraní, napsala AFP. V pátek odpoledne byl proto Chekatt zadržen.

Po pondělním vynesení rozsudku u štrasburského soudu Chekatt neputoval rovnou do vězení, ale byl propuštěn na svobodu, neboť by se měl podrobit psychiatrickému vyšetření a do vězení nastoupit později. Podle agentury AFP je nicméně možné, že mu trest vězení bude zmírněn.

Teroristický útok z 11. prosince loňského roku si vyžádal pět obětí. Jeho pachatel, Malekův mladší bratr Chérif Chekatt, byl zabit při policejním zásahu o dva dny později.