Ochranka baru Beachcomber na ulici Avenida Majorca ve čtvrti Little England v noci na neděli zasáhla, protože se do sebe dva Britové pustili. Když jeden skončil na zemi, vytáhl nůž, uvedl bulvární list The Scottish Sun. Jeden z vyhazovačů se pokusil Brita odzbrojit, ale bodl ho druhý Brit, který mezitím taky vytáhl nůž. Pak bodl i druhého člena ochranky a utekl ven.

„Jeden byl pokrytý krví a druhý mával nožem a utíkal po ulici, kde ho pronásledovali,“ uvedl svědek útoku podle listu Mirror. Nakonec útočníka zastavili zaměstnanci okolních barů, kteří ho drželi, dokud nepřijela policie.

Policie zabavila Britům dva zavírací nože typu motýlek a mačetu. Mluvčí policie v pondělí uvedl: „Dva muži byli zadrženi včera v noci kvůli pobodání v Benidormu kolem 10:30. Jde o Brity ve věku 20 a 21 let.“ Nepotvrdil spekulace, že jde o Skoty.

„Jeden z Britů byl zadržen na základě podezření z pokusu o vraždu a kvůli zranění, druhý k kvůli výhrůžkám,“ dodal zdroj listu The Scottish Sun.

Oba členové ochranky museli být převezeni do nemocnice ve Villajoyose. Jeden z nich musel být kvůli zranění břicha umístěn na jednotku intenzivní péče, druhý má pobodaný hrudník a byl ve stabilizovaném stavu.