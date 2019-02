Novinky

Vlastimil Zachar, který od roku 2007 žije v Irsku, v srpnu 2015 svým nákladním autem Scania narazil u obce Castlebaldwin do vozu zaměstnanců místní radnice, kteří u silnice pracovali na úklidu. Při nehodě jeden z nich zemřel a dva byli vážně zraněni.

Soudce Francis Comerford odůvodnil poměrně mírný verdikt tím, že Zachara postihl mikrospánek. Původně byl jeho čin hodnocen jako usmrcení z nedbalosti. Zachar projevil lítost a všem pozůstalým a poškozeným se omluvil a požádal je o odpuštění.

Podle rozsudku má do dvou let zaplatit pokutu 4000 eur (130 tisíc korun) a nesmí sedm let sednout za volant. Jeho obhájce uvedl, že Zachar pracoval jako řidič z povolání, ale tomuto zaměstnání se už věnovat nechce ani po uplynutí doby zákazu.