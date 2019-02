Novinky

„Respektujeme přání Karla Lagerfelda,” řekl mluvčí Lagerfeldova módního domu německé tiskové agentuře DPA ve středu v Paříži. Zatím není jasné, co se stane s návrhářovým impériem a majetkem.

V loňském rozhovoru pro dubnové vydání časopisu Numéro řekl, že by chtěl být po smrti zpopelněn. „Požádal jsem o to, abych byl zpopelněn. Můj popel by měl být rozptýlen s popelem mé maminky a Choupetteho popelem, pokud zemřou přede mnou,“ řekl návrhář v rozhovoru. Choupettes byla návrhářova milovaná kočka.

Jeden z nejvlivnějších módní návrhářů 20. století zemřel v 85 letech v pařížské Americké nemocnici. Hospitalizován byl podle deníku Paris Match v pondělí večer. Příčina úmrtí není zatím známá.