Labouristé se štěpí. Sedm poslanců odešlo kvůli postoji strany k brexitu a antisemitismu

Z opoziční britské Labouristické strany odešlo sedm jejích poslanců kvůli postoji strany k brexitu a antisemitismu, zasedat budou jako nezávislí. Oznámil to v pondělí list The Financial Times.