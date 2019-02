Novinky, ČTK

Při odtlačování Boeingu 777 stroj, který ho měl vytlačit, poškodil krátce po čtvrteční půlnoci jeho přední podvozkovou nohu, uvedly izraelské aerolinky El Al. Netanjahu využívá letadla národního dopravce, ne speciály.

„Nikomu z cestujících ani pracovníkům pozemní obsluhy se nic nestalo. Cestující bezpečně opustili palubu,” citovala polská televizní stanice TVN na svém webu z prohlášení letiště. Incident vyšetřuje polská státní komise.

Netanjahu, jeho žena i doprovod se museli vrátit do hotelu Intercontinental, kde bydleli od úterý. Novináře ubytovali v hotelu nedaleko vojenského letiště.

Aerolinky El Al podle listu The Times of Izrael vyslaly náhradní letadlo, jímž by měl premiér odletět kolem 9:30 ráno.