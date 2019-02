ivi, Právo

Dívka chodí do speciální školy v Nitře a bydlí v Centru pro pomoc týraným dětem. Právě toto centrum o jejím zmizení informovalo policii, protože se nevrátila ze školy. „V úterý 5. února odešla kolem desáté hodiny ze školy, ale nikdo si toho nevšiml,“ konstatoval Nový čas.

Dívka odešla z domova už letos v lednu, policie ji našla a byla umístěna ve zmíněném centru pro týrané děti.

Odešla už několikrát



Policie upozornila, že Kotlárová se od minulého úterý nikomu z rodiny neozvala a zdržuje se na neznámém místě. „Eva odešla z domova opakovaně. Za útěky je chování jejího otce, který ji chtěl údajně prodat jako dětskou nevěstu,“ napsal deník Nový čas.

To ale odmítla její matka. „To není pravda, vždyť je ještě malá. Jen utíká z domova. Nevím proč. My bychom ji neprodali. Ani nemáme komu, takoví chlapci tu ani nejsou, kteří by ji koupili,“ řekla listu Nový čas Adriana (39). Matka připustila, že Eva v minulosti opakovaně utekla, ale vždy se vrátila. „Tchyně se k ní chovala špatně,“ tvrdí matka.

„Odbor kriminální policie okresního ředitelství policejního sboru v Nitře provádí celostátní pátrání po nezvěstné Evě Kotlárové,“ řekla nitranská policejní mluvčí Renáta Čuháková.

Za prodej dívky stíhají tři lidi



Prodej nezletilých dívek není v romské komunitě ničím neobvyklým. V roce 2017 muž z okresu Komárno na jižním Slovensku prodal svou nezletilou dceru za 3000 eur (77 tisíc korun) jiné rodině. Dívka měla žít ve vztahu s rovněž nezletilým mladíkem z této rodiny. [celá zpráva]

Když se chtěla vrátit domů, zmlátili ji a pod hrozbou dalšího násilí ji údajně nutili žít „manželský život“ s nezletilým hochem. Slovenská policie obvinila tři lidi z obchodování s dětmi a hrozí jim 7 až 12 let vězení.