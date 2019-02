Ivan Vilček, Bratislava, Právo

Zmíněný telefonát se uskutečnil 5. září 2017. Kuciak a Kušnírová byli zavražděni 21. února 2018. Zveřejněný telefonát se týkal článků, které Kuciak o Kočnerovi publikoval. „Někdo vás za to platí, nebo vás úkoluje?“ ptal se Kočner novináře. „Nikdo mě neplatí,“ odpověděl redaktor.

„Vaše aktivita vůči mé osobě je neskutečně agresivní. Ptám se vás, co je vám do toho, že jsem něco prodal nebo koupil? Co je vám do mého podnikání? Myslíte si, že je to věc celospolečenského významu, která by měla zajímat vaše čtenáře, že Kočner prodal nějaký byt, nebo neprodal?“ trval na svém podnikatel.

„Může to být věc celospolečenského zájmu pro pochybnosti, které jsou kolem vašeho podnikání,“ nedal se Kuciak.

Začal hrozit



Kočner pak přešel do otevřených výhrůžek. „Teď se začnu zajímat já o vás, pane Kuciak, o vaši matku, o vašeho otce, o vaše sourozence, o všechny se začnu zajímat a budu i já zveřejňovat vše, co na vás najdu,“ řekl. „Víte, kdo zatahuje do takovýchto sporů rodinu?” reaguje Kuciak, na což mu Kočner vulgárně vmete, že ho jeho názory nezajímají.

„Děláte velkou nadpráci a jsem přesvědčený o tom, že si vás někdo najal a někdo vás za to platí. Nemohu vám to dokázat,“ uvedl podnikatel.

„Protože to není pravda,“ odpověděl Kuciak.

„To, co píšete vy, také není pravda a píšete lži. Lžete, protože jste hloupý a špatně si spojujete souvislosti, ale hlavně vás někdo naviguje. Já vím, kdo vás naviguje a kdo vás krmí informacemi, pane Kuciak. Jste informován účelově a jednostranně lidmi, kteří páchají trestnou činnost, a já se snažím jim v páchání trestné činnosti zabránit,“ tvrdil Kočner, který je v současnosti ve vazbě kvůli obvinění z podvodu.

„Nevím, koho konkrétně máte na mysli. Jsem novinář a komunikuji s leckým, ale nikdy nešel první impulz od nikoho jiného,“ odpověděl novinář.

„Vy nejste novinář, vy jste malý pisálek, který dělá na objednávku. Vy máte do novináře ještě velmi daleko,“ pokračoval podnikatel. „Vím, že je něco za tím, ale nemohu vám to dokázat. Až to budu umět dokázat, tak s psaním skončíte. Špiníte bez toho, abyste měl ověřené informace,“ dodal Kočner.

„Všechny věci, které jsem napsal, jsou z veřejně dostupných zdrojů a všechny jsem tam uvedl,“ odpověděl novinář.

Podal trestní oznámení



Dva dny poté podal Kuciak na generální prokuratuře trestní oznámení. Podání pak prošlo na krajskou a okresní prokuraturu. „21. února 2018 Kuciaka zavraždili a největší podezření směřuje ke Kočnerovi,“ píše web Aktuality.sk.

„Okresní prokuratura ještě koncem dubna 2018 tvrdila, že verbální projev Kočnera vůči Kuciakovi je možné hodnotit jako společensky nevhodný, ale nenaplnil znaky skutkové podstaty přečinu nebezpečného vyhrožování,“ upozornil web.

Z vraždy Kuciaka a Kušnírové byli obviněni čtyři lidé, kteří jsou od září 2018 ve vazbě. Tomáš Szabó měl být střelcem, řidičem Miroslav Marček, zprostředkovatelem Zoltán Andruskó a objednavatelkou Alena Zsuzsová. Všichni byli obviněni z účasti na úkladné vraždě. Andruskó spolupracoval s policií a za objednavatele vraždy označil Kočnera. Ten čelí obvinění z podvodu, z vraždy ale obviněn nebyl.