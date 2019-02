Z Iráku do Ruska bylo repatriováno 27 dětí členů organizace Islámský stát

Do Ruska bylo v neděli repatriováno 27 ruských dětí, jejichž matky jsou v Iráku zatčeny kvůli příslušnosti k Islámskému státu (IS). S odvoláním na ministerstvo pro krizové záležitosti o tom informovala agentura TASS. Otcové dětí padli v bojích IS v Iráku.