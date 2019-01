Novinky, ČTK

„Saratov zavál sníh. Hromadná doprava nefunguje už skoro deset dní, vlaky uvázly v závějích, obyvatelé žádají vyhlásit výjimečný stav,“ napsal server Medusa.

Centrum města, které má zhruba 850 tisíc obyvatel, každý den blokují dopravní zácpy. Lidé mnohdy musejí chodit do práce a zpět pěšky, často až deset kilometrů. „Jestli můžete, berte do aut lidi, kteří stojí na zastávkách a odvezte je alespoň do civilizace,“ vybízejí řidiče na sociálních sítích obyvatelé periferií. Odříznuta od světa je prý až stovka obcí v okolí.

Výše sněhové nadílky dosáhla už metru

FOTO: Profimedia.cz

Podle místních médií začíná selhávat odvoz odpadu, protože komunální vozy se u domů nemohou dostat až do dvora. Sníh z nábřežní promenády, která patří k hlavním atrakcím města, přestali odklízet, takže výše sněhové nadílky přesáhla metr. V desetistupňových mrazech popraskalo potrubí a několik ulic v centru města zalila voda. Pod vahou sněhu se ve čtvrtek prolomila střecha památkově chráněné budovy v centru města.

Nejezdí městská hromadná doprava ani vlaky.

FOTO: Profimedia.cz

S odstraňováním sněhu ze silnic vedoucích do odříznutých vesnic pomáhá armádní technika. Ta byla podle serveru Saratov News poskytnuta poté, co gubernátor požádal o pomoc ministerstvo obrany.