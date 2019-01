Návrh Cooperové, byl umožnil prodloužit dobu odchodu o devět měsíců, pokud by dohodu o brexitu neschválil parlament do 26. února, odmítlo 321 poslanců, pro jich bylo 298. Návrh se nelíbil premiérce Therese Mayové.

Odmítnutí se očekávalo poté, co o dvacet hlasů neuspěl ani návrh konzervativce Dominica Grieva, který požadoval, aby poslanci před 26. březnem dostali šest dnů na projednání alternativ k navrženému plánu brexitu, kde by se mohlo jednat i o novém referendu nebo o takzvaném norském modelu. Proti bylo také 321 hlasů.

Prodloužení doby odchodu se nepodařilo prosadit ani skotskému poslanci Ianu Blackfordovi, který současně požadoval vyloučení brexitu bez dohody a větší váhu národů Spojeného království při jednání o odchodu z EU.

Okamžitě po odmítnutí návrhu Cooperové oslábla libra z 1,316 dolaru až na 1,308, ale pak malinko stoupla, uvedla agentura Bloomberg.

Pound falls as Britain's Parliament rejects an amendment that could have led to a delay to Brexit https://t.co/bS6cFpY2eS pic.twitter.com/34KpQKRXEU