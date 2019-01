Novinky

Skupina teenagerů se vracela z oslavy a čekala na vlak. Vznikl mezi nimi spor, který vygradoval tak, že dva starší strčili do třech mladších a ti spadli do kolejí pod projíždějící vlak. Zachránit se podařilo pouze jednomu, který se z místa dostal včas. Ostatní dva chlapci zahynuli.

Kriminalisté prošetřují, zda mladíci chlapce natlačili do kolejiště, nebo do nich strčili a oni následně ztratili rovnováhu a spadli. „Jak to přesně bylo, musí ukázat vyšetřování,“ uvedl policejní mluvčí Wolfgang Prehl.

Ještě v noci po tragédii kriminalisté vyslechli první svědky. Prozatímní výsledky vyšetřování naznačují, že šlo o maličkost, která vedla k hádce mezi pěti mladými lidmi, uvedl mluvčí. V neděli ráno byl zadržen první podezřelý. A v průběhu neděle se zjistila totožnost druhého 17letého mladíka. Později policisté nalezli i chlapce, kterému se podařilo před vlakem uniknout.