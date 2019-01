Novinky

Americký vyslanec na ženevské konferenci o odzbrojení Robert Wood uvedl, že střely SSC-8 schopné nosit konvenční i jaderné hlavice přestavují „silnou a přímou hrozbu pro Evropu a Asii,“ protože mají dolet v rozmezí 500 až 1500 km a INF zakazuje signatářům mít střely s doletem mezi 500 a 5500 km.

„Aby Rusko plnilo závazky ze smlouvy INF, musí ověřitelně zničit všechny střely SSC-8, jejich odpalovací zařízení a související vybavení,“ řekl Wood a zopakoval, že jinak Spojené státy na začátku února od smlouvy ustoupí. Podle Wooda už Rusko střely SSC-8 Novator otestovalo loni v listopadu.

Spojené státy ve středu odmítly ruský návrh zachránit klíčový bod smlouvy, tedy udržet jaderné rakety mimo území Evropy, protože to není jak ověřit. Moskva podle americké tajemnice po kontrolu zbraní a mezinárodní bezpečnost Andrey Thompsonové nabídla jen kontrolu staticky umístěných střel nového systému SSC-8/ 9M729, což neumožňuje ověřit jejich skutečný dolet a hlavice.

„Naneštěstí Spojené státy stále častěji vidí, že se Rusku nemůže věřit, že splní své závazky při kontrole zbraní a jeho nátlakové a škodlivé akce na celém světě zvýšily napětí,“ uvedl Wood na ženevské konferenci o odzbrojení pod patronací OSN, které se účastní zástupci 65 členských zemí. Rusko zatím jeho slova nekomentovalo.

Obavy v Evropě z rozmístění raket



Rusko se musí vrátit k plnění závazků, řekl už ve středu generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. Upozornil, že se NATO musí připravit na to, že by smlouva padla. Neuvedl, co by mělo NATO udělat, ale zřejmě by to znamenalo vrátit střely zmíněné kategorie do výzbroje Aliance.

Evropa se v případě pádu smlouvy obává, že by se na jejím území v odvetu rozmístily americké rakety, jako tomu bylo v době krize v osmdesátých letech se sovětskými balistickými raketami středního doletu SS-20 (RSD-10 Pioněr). V reakci se rozmístily v západní Evropě stovky amerických raket Pershing II, což vedlo ke zvýšení napětí.

Podle Stoltenberga nové střely, které mohou snadno zasáhnout území celé Evropy, představují velké riziko a naznačil i cíl Moskvy. „Myslím si, že ruskou ideou je zkusit obnovit sféru svého vlivu, kde by mohlo zastrašovat a ovládat některé své sousedy.” Rusko to však popírá a uvádí, že naopak právě NATO se rozšiřuje stále blíž k ruským hranicím.