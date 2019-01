Mayová vyzvala představitele britských stran k dalšímu jednání o brexitu

Britská premiérka Theresa Mayová by ráda jednala s představiteli všech stran a dohodla se s nimi, jak dál pokračovat v otázce brexitu. K jednání vyzvala především ty strany, které její dohodu vyjednanou s EU odmítly. S některými představiteli těchto stran už se sešla. Řekla to ve středu v noci poté, co její vláda ustála hlasování o nedůvěře. Na brexitu Mayová trvá.