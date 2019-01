Novinky, ČTK

Do bodu nula se vrátilo dění kolem odchodu Británie z Evropské unie podle švýcarského listu Neue Zürcher Zeitung i italských novin La Repubblica. Britská politika je nyní beznadějně rozdělená, uvedl belgický De Tijd. Jednotná je podle něj v jediném: nechce brexitovou dohodu premiérky Mayové. Co ale chce, jasné není.

Nizozemský list De Telegraaf napsal, že Británii nezbývá moc času, aby zabránila hospodářské katastrofě: „Tato porážka může vést jen k tomu, že Britové odchod z EU odsunou. Leda by Brusel zůstal neústupný. Pak by 29. března došlo k brutálnímu brexitu se všemi jeho důsledky... Nikdo nevěří tomu, že Britové mají připravený plán B.”

„Theresa Mayová se v následujících dnech může pokusit o mnohé, ale co by to mohlo ještě přinést?” ptá se belgický De Standaard. Mayová by mohla podle tohoto listu požádat o odklad termínu brexitu a pokusit se vyjednat v Bruselu další ústupky: „Ale proč by mělo být během několika týdnů či měsíců možné najednou dosáhnout toho, co nebylo dosažitelné v uplynulých dvou a půl letech?”

„Theresa Mayová utrpěla brutální porážku, její plán, jak prosadit přání občanů o brexitu, selhal," konstatuje deník Süddeutsche Zeitung: „Je to tento radikální nedostatek praktického rozumu, který nyní charakterizuje britskou politiku.”

„Někdy dojde ke kolizi s realitou," míní server Spiegel Online, podle něhož kvůli pozdnímu termínu hlasování prakticky nezbývá čas, aby se zabránilo chaotickému vystoupení Británie z EU bez dohody. Míč je nyní na straně Londýna. ”Protože klíčový problém přetrvává: britská politika stále není připravena přijmout následky rozhodnutí o brexitu, a proto ani nemůže vědět, co vlastně od EU chce," podotýká web. Chyby vidí na straně Mayové, jejích konzervativců i opozičních labouristů.

„Momentálně neexistuje, tak to alespoň vypadá, parlamentní většina pro žádnou z ještě možných alternativ. Ani pro druhé referendum, ani pro měkké vystoupení z EU se statusem podobným Norsku. Také brexit bez dohody odmítá většina zákonodárců," shrnuje Zeit online.

Podobně to vidí i další média. Server veřejnoprávní televize ARD píše o katastrofě pro Mayovou, která nemá historickou obdobu, list Die Welt zase o rozhodné porážce.

Televize CNN uvedla, že obrovská porážka Mayové vyvolala chaos.

Kritika Mayově

„V západním světě asi neexistuje šéf vlády, který by byl tak ponížen, odsouzen a zrazen jako britská premiérka. A přesto se nevzdává,” napsal francouzský list Les Dernières Nouvelles d'Alsace. „Stokrát byla sražena k zemi a stokrát zase vstala. A nikdo přitom neví, zda jde o odvahu, nebo o lehkovážnost,” dodal.

FOTO: The Daily Telegraph

Podle francouzského listu Le Monde byl výsledek úterního hlasování o brexitové dohodě, kterou Dolní sněmovna britského parlamentu odmítla, pro premiérku Theresu Mayovou větší porážkou, než čekali i ti největší pesimisté.

„Mayová utrpěla historickou porážku,” napsal na titulní stránce list The Guardian, což uvádí i titulek listu The Times. List Daily Express porážku označuje za „zdrcující”. Jeho titulku dominuje slovo „dismay”, které v angličtině značí hrůzu či děs a zároveň obsahuje příjmení předsedkyně britské vlády.

List Financial Times upozornil, že porážka vlády v Dolní sněmovně byla nejvýraznější „v moderní historii”. Dohoda o brexitu byla zamítnuta rozdílem 230 hlasů, přičemž dosud nejkrutější porážku zažil v roce 1924 labouristický premiér Ramsay MacDonald, a to o 166 hlasů.

Za „naprosté ponížení” britské premiérky úterní hlasování označil na titulní straně list The Daily Telegraph. „Je potřeba zvláštního druhu schopností, abyste proti sobě dokázali sjednotit tolik lidí,” stojí v jeho komentáři.

Ani britské bulvární listy nešetří kritikou na premiérčinu adresu. The Sun na titulní stránce otiskl fotomontáž, na které je tělo ptáka dronteho mauricijského známého také jako blboun nejapný s hlavou britské premiérky. „Brexitová dohoda Mayové je mrtvá jako dodo,” použil The Sun k popisu situace anglické přísloví, které se odvolává na vyhubeného ptáka a novotvar brextinct spojující výrazy brexit a extinct, tedy vyhubený.

FOTO: The Sun

Podle dalšího britského bulvárního listu Daily Mail Mayová nyní „bojuje o život”. „Žádná dohoda, žádná naděje, žádné ponětí, žádná důvěra,” shrnul lakonicky úterní i možný středeční vývoj na britské politické scéně bulvár Daily Mirror. Stejně jako ostatní listy připomíná, že se ve středu večer bude na návrh labouristické opozice hlasovat o nedůvěře britské vládě.