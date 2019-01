Jeho smrt potvrdil ministr zdravotnictví Lukasz Szumowski: „Nemohli jsme zvítězit.”

Už po pětihodinové operaci řekl jeden z týmu lékařů Tomasz Stefaniak, že „klíčové budou příští hodiny“. Třiapadesátiletý Adamowicz měl zasaženou bránici a aortu.

V pondělí dopoledne nemocnice zopakovala varování, že jeho stav je velmi vážný a prognóza nejistá. [celá zpráva]

Primátor Gdaňsku Pawel Adamowicz na archivním snímku.

Primátor, který byl nějakou dobu členem opoziční Občanské platformy, byl napaden v neděli na charitativní akce před očima stovek lidí. [celá zpráva]

Hned po vražedném útoku byl zadržen sedmadvacetiletý Stefan W., který vtrhl na pódium a podle agentury AP křičel: „Jsem Stefan. Byl jsem vězněn, ale jsem nevinný. Mučila mě Občanská platforma. Proto Adamowicz právě zemřel.” Muž byl v minulosti odsouzen za bankovní loupeže.

Primátor Gdaňsku Pawel Adamowicz na archivním snímku z loňského roku

Adamowicz byl primátorem Gdaňsku od roku 1998, loni v listopadu byl do funkce zvolen už pošesté. V 80. letech byl součástí protikomunistického odborového svazu Solidarita, který v přístavním městě vznikl.

Jako liberál podporoval boj za práva sexuálních menšin a loni se zastal i místní židovské komunity poté, co na gdaňskou synagogu zaútočili vandalové.

Útok na primátora odsoudili zástupci vlády včetně premiéra Mateusze Morawieckého a prezidenta Andrzeje Dudy, a rovněž bývalý premiér a nynější předseda Evropské rady Donald Tusk. Ten v pondělí po Adamowiczově úmrtí vydal prohlášení, ve kterém starostu označil za „muže svobody” a svého osobního přítele. Prezident Duda vyzval Poláky k národnímu pochodu proti násilí.

Kondolenci připojil prostřednictvím mluvčí i předseda vládnoucí strany Právo a spravedlnost (PiS) Jaroslaw Kaczyński. „Vyjadřuji velký zármutek nad tragickou smrtí Pawla Adamowicze způsobenou kriminálním činem. Vyjadřujeme solidaritu s jeho rodinou,” řekl šéf strany, s níž se Adamowicz v minulosti názorově často střetával.

Vraždu Adamowicze odsoudili i čeští politici. Premiér Andrej Babiš na twitteru napal, že je z útoku zděšen.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) útok odsoudil jako hanebný čin a událost označil za tragédii.

