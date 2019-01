Novinky

Vojáci s nasazením speciální techniky přivezli do oblasti potraviny a pomáhají s odklízením napadaného sněhu především na střechách domů a veřejných budov.

Kvůli obavám ze zřícení střech jsou uzavřeny tělocvičny a sportovní haly.

Ve Weidenbergu se zřítila střecha kravína pod náporem sněhu.

V pátek v oblasti po týdnu nepřetržitého sněžení příval nadílky polevil, meteorologové ale upozorňují, že jde jen o krátký oddechový čas. Opět by mělo začít sněžit večer a sníh by měl padat až do poloviny příštího týdne.

Zasněžený dům v rakouském Abtenau

Nebezpečná situace je v lesích. Úřady varují, aby tam lidí nechodili a byli obezřetní i na dalších místech. Stromy se pod tíhou sněhu mohou vyvrátit či zlomit, lámou se také větve.

BEZ KOMENTÁŘE: Shazování sněhu ze stromů pomocí vrtulníků

Důkazem je tragická událost z městečka Aying u Mnichova. Pod tíhou sněhu se tam zlomil strom, který zabil devítiletého chlapce. Až po 40 minutách ho objevil náhodný kolemjdoucí, který dítě vyprostil, ale na záchranu bylo pozdě.

Pod masou sněhu se skrývá železniční stanice v Berchtesgadenu.

Přívaly sněhu už několik dnů komplikují dopravu. Zatím není jasné kdy se podaří obnovit železniční provoz. Kromě přívalů sněhu komplikují situaci také popadané a vyvrácené stromy. O noc lepší není ani situace na silnicích. Některé komunikace blokují sněhové závěje a popadané stromy, na dalších úsecích komplikuje dopravu uježděný sníh. Nejhorší situace panuje na dálnici A8. V oblasti Chiemského jezera se vytvořila kolona, v níž řidiči strávili noc na pátek.

Vojáci s technikou pomáhají v německé okrese Berchtesgaden zvládnout přívaly sněhu.

Kvůli špatnému počasí zrušilo letiště v Mnichově asi devadesát letů, zhruba 120 letů odřeklo také letiště ve Frankfurtu nad Mohanem.

Přestávku ve sněžení využila rakouská armáda, která obnovila provoz helikoptér. Jimi dopravuje na místa, kde hrozí akutní lavinové nebezpečí, trhaviny na odstřel lavinových polí a prostřednictvím helikoptér evakuuje turisty z odříznutých lyžařských středisek. Vrtulníky také pomocí větrných vírů vyvolaných rotory shazují sníh ze stromů podél silnic.

BEZ KOMENTÁŘE: Sníh působí problémy i na Balkáně

S rozmary počasí se potýká rovněž Balkán či Švédsko, kde noční bouře připravila o elektřinu několik stovek obyvatel. Rychlost větru bouře Jan dosahovala 176 kilometrů v hodině, což na severozápadě země zastavilo autobusovou i železniční dopravu. V pátek nevyjely vlaky také z Kiruny do norského Narviku a mezi Östersundem a Duvedem.