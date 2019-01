Pavol Minárik , Právo

Mezinárodní tribunál rozhodl, že došlo k porušení základních práv na ochranu soukromého a rodinného života. Polský stát musí poškozeným vyplatit po 16 tisících eurech (409 tisíc korun).

„Polská vláda se proti štrasburskému rozhodnutí neodvolala, a tak verdikt nabyl platnosti,“ napsal ve středu portál Natemat.pl. Zároveň přinesl rozhovor s Malgorzatou Rybickou, vdovou po poslanci Občanské platformy Arkadiuszovi Rybickém.

„Společně s dalšími pozůstalými, kteří odmítali vyzvednutí ostatků, jsme se nesoudili o peníze, ale bojovali jsme s barbarstvím, jehož se dopustila nynější politická moc v Polsku a proti níž není odvolání. Vyhráli jsme, ale je to trpké vítězství,“ řekla.

Lech Kaczyňski na archivní fotografii

FOTO: Katarina Stoltz, Reuters

Právoplatným rozhodnutím mezinárodního soudu ale podle vdovy „boj za spravedlnost ještě neskončil“.

„Nepřestaneme, dokud neponesou trestní odpovědnost všichni, kteří mohou za toto podlé rozhodnutí,“ dodala. Podle ní vládní politici Práva a spravedlnosti (PiS) od počátku dobře vědí, že ve Smolensku se neodehrál žádný atentát.

Přesto exhumace zdůvodnili nutností zjistit, zda na ostatcích nezůstaly stopy výbušnin. „Ty, jak se ukázalo, tam samozřejmě nebyly,“ řekla Rybická.

Vdovu zdrtil postoj církví

„Přehrabování v hrobech našich příbuzných mělo posloužit jen a jen zvráceným politickým cílům. To, co se stalo a co nám způsobilo nesmírnou bolest i trauma, je nekřesťanské. Viním polskou katolickou církev, že se nás nezastala a nebrala v potaz etiku, lidskost ani boha,“ dodala vdova.

Oficiální vyšetřování tragédie v ruském Smolensku, kam letěl prezident Lech Kaczyňski uctít oběti katyňského masakru z roku 1940, zjistilo, že posádka speciálu Tu-154 nezvládla přistání v husté mlze a narazila do země.

PiS nicméně po nástupu k moci v roce 2015 vytvořilo novou vyšetřovací komisi.

Ta začala produkovat nejrůznější spiklenecké teorie, podle nichž nešlo o letecké neštěstí, nýbrž o atentát tajných služeb Ruska.

Ani za tři roky pro to však vyšetřovací komise neshromáždila žádné důkazy.

Do krachu tak vyústila také největší exhumace v poválečných dějinách Polska.