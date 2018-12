„Jak si asi dokážete představit, cítíme se naprosto poníženi. Náš domov byl prohledán, naše soukromí a identita byly zcela odkryty. Naše jména, fotky a další osobní informace se dostaly do vysílání po celém světě," řekli 47letý Paul Gait s 54letou Elaine Kirkovou.

„Jsme hluboce zdeptáni, stejně tak se cítí naše rodina a přátelé, a my proto musíme podstupovat léčbu. Chceme požádat tisk, aby laskavě respektoval naše soukromí," dodala dvojice. Upozornila také na přístup některých médií, která o dění na Gatwicku informovala. Jeden z britských nedělníků například zveřejnil jejich fotografii s otázkou, zda jsou to ti pitomci, kteří zničili lidem Vánoce.

