Podle agentura ANSA byl dvě hodiny po poledni uzavřen letecký prostor nad mezinárodním letištěm v Katánii, které leží asi 60 kilometrů od Etny.

Podle expertů, kteří Etnu pravidelně sledují, zaznamenaly přístroje v pondělí do poledne asi 130 menších otřesů. Nejsilnější z nich měly sílu čtyři stupně. Z hory, která je vysoká přes 3000 metrů, vytéká láva z kráteru na jihovýchodním svahu.

#Etna's powerful roaring. The birds are literally panicking in the trees. Surreal. #eruption pic.twitter.com/6lnjLwe3qJ