Novinky, BBC

Během rána odletěly jen dva stroje EasyJet a dva British Airways a přistál stroj společnosti China Eastern Airlines ze Šanghaje. Provoz je pouze částečný a tisíce cestujících stále zůstávají na letišti.

Policii se totiž dosud nepodařilo najít drony, které narušovaly chráněný prostor letiště, ani člověka, jenž je ovládá.

Nebezpečí fatální kolize



Britové jsou v šoku a bombardují jak vedení letiště, tak policii s dotazy, jak je možné, že taková drobná zařízení mohou paralyzovat celé letiště.

„Hrozba, kterou drony představují, není zanedbatelná,“ řekl BBC Ravi Vaidyanathan, odborník na robotiku. „Pravděpodobnost kolize je sice malá, ale pokud by se to stalo, jde o fatální nehodu. Dron by mohl být vtažen do turbíny nebo rozbít čelní sklo kokpitu,“ uvedl.

Letiště Gatwick částečně obnovilo provoz

FOTO: Tim Ireland, ČTK/AP

Dron je podle Martina Lanniho, ředitele společnosti pro ochranu vzdušného prostoru Quantum Aviation, pro letoun nebezpečnější než pták. „Dron vypadá docela křehce, ale má těžkou baterii. Ve srovnání s ptákem by taková srážka mohla být nebezpečnější, pokud by se zařízení dostalo do motoru nebo porušilo trup,“ uvedl.

Výkonný ředitel letiště Stewart Wingate ve čtvrtek řekl, že drony se objeví pokaždé, kdy se letiště pokusí obnovit provoz. Jde tak podle něho o "velmi cílenou" činnost za účelem co nejvíce narušit provoz před vánočními svátky.

Policie zvažuje, že dron sestřelí. Původně přitom takové řešení odmítala kvůli obavám ze zbloudilých střel.