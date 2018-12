„Tímto krokem Polsko potvrdilo, že chrání rodinu,“ řekl stanici tvp.info advokát Norky Bartosz Lewandowski. Norka přijela do Varšavy loni v květnu, protože se bála, že jí norské úřady odeberou její druhé dítě. O azyl požádala loni v září. [celá zpráva]

Obavy měla oprávněné. Už dříve ji sociální pracovnice obvinila, že zneužívá léky proti bolestem a chová se zmateně. Úřady kvůli tomu Garmové odebraly starší dceru, nyní třináctiletou Fröyu. Po celou dobu jejího druhého těhotenství ji sledovaly, zda nebere léky proti bolestem. I když se to nepotvrdilo, starší dceru jí nevrátily a ona sama skončila ve speciálním centru pro matky.

This victory also belongs to YOU: The good people of Poland!



Without YOU it would not have happened! You should be proud!



Justice has finally prevailed.

Please accept my sincere grattitude:



May God bless you and may God bless Poland!https://t.co/hyE2TGD7Or