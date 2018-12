Novinky, Reuters

Z fregaty se do konce minulého týdne podařilo vymontovat munici včetně raket a odčerpat palivo. Nic by tedy nemělo bránit vyzvednutí lodě, které by mohlo začít už 25. prosince.

Fregata se srazila u ropného terminálu Surge 8. listopadu s tankerem Sola TS, přičemž bylo zraněno osm ze 137 členů posádky.

Potopená fregata KNM Helge Ingstad

FOTO: NTB Scanpix, Reuters

Snahy zachránit plavidlo neuspěly. Moře hnalo loď ke břehu a podařilo se ji připoutat lany, ta však praskla a kolos skončil pod vodu.

Jak uvedl server Defence News, ke srážce významnou měrou přispěla posádka válečné lodě. Byla opakovaně varována, že pluje v kolizním kurzu, ale neupravila ho a dál plula rychlostí 31 km/h. [celá zpráva]