Novinky, ČTK

Podle Mayové je sice stále na čem pracovat, ale dosáhlo se pokroku a „další objasňování“ by mohla pokračovat. „V příštích dnech budeme jednat o tom, jak získat další záruky, které potřebuje britský parlament,” uvedla.

V nočním dokumentu dalo 27 ostatních zemí Unie najevo, že irská pojistka, která má garantovat, že Velká Británie nepostaví bez dohody pevnou hranici mezi Irskem a Severním Irskem, je záložní plán. Ideálně by vůbec neměl být po konci přechodného období po brexitu ani spuštěn, protože do té doby se Brusel a Londýn chtějí dohodnout na novém a lepším řešení v rámci budoucího těsného obchodního partnerství Británie a EU.

Jednání o něm by měla začít co nejdříve po brexitu a příprava ještě dříve. Pokud se dohodu nepodaří sjednat včas a irská pojistka, fakticky držící Severní Irsko v evropské celní unii, naskočí, měla by být opět jen dočasným řešením, dokud jej nenahradí nová a co nejrychleji dojednaná dohoda.

Vypadl bod o dalších zárukách



Podle ní má závěrečný dokument ze summitu právní status. A je ”tím nejjednoznačnějším vyjádřením, které jsme dosud ze strany EU slyšeli”. Podle diplomatů ale z finální verze nočního prohlášení EU27 vypadl původně navržený bod, v němž premiéři a prezidenti výslovně uváděli, že jsou připraveni v budoucnu britské straně poskytnout ještě další záruky.

Mayová zdůraznila význam jednání s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem. Evropští partneři podle ní dali jasně najevo, že se po ratifikaci dohody o vystoupení chtějí s britskou stranou rychle domluvit na nové smlouvě upravující budoucí těsné hospodářské partnerství.

Budoucí partnerství mezi EU a Británií chceme co nejtěsnější, řekla německá kancléřka Angela Merkelová. EU pro to podle ní udělá vše, co půjde, ale totéž očekává od Londýna.

Dosažené výsledky vzbuzují pochybnosti

Britská premiérka přiznala, že nelze vyjednat jinou dohodu. Předseda Evropské rady Donald Tusk jí ve čtvrtek jasně řekl, že návrh dohody „není otevřen pro přejednání“. Sama v pátek uvedla: „EU má stejně jako já jasno v tom, že odejdeme-li na základě dohody, tak na základě této.“

Vyjádření Mayové o upřesňování dalších bodů ale britští politici nepovažují za žádný průlom. Labouristický stínový ministr pro brexit sir Keir Starmer řekl, že po summitu je jasné, že premiérka by už nemohla dosáhnout žádné „smysluplné změny dohody o brexitu“ a že by měla nechat o dohodě hlasovat už příští týden.

Konzervativní zastánce brexitu Mark Francois svůj pohled nezměnil a BBC řekl: „Je zcela jasné, že toto nikdy neprojde sněmovnou.”

Výsledky jednání není překvapena ani předsedkyně Demokratické unionistické strany (DUP), na jejíž podpoře menšinová vláda konzervativců závisí. „EU dělá to co vždycky,“ řekla Arlene Fosterová.“ Klíčovou otázkou je, zda se jim premiérka postaví,“ dodala.