Novinky, ČTK

„Předseda sněmovny potvrdil, že dostal 48 dopisů zákonodárců o nedůvěře, takže přijde hlasování o mé nedůvěře, hlasování o mém setrvání v pozici šéfky konzervativní strany,” oznámila ve středu Mayová.

Britská ministerská předsedkyně, která se stále marně snaží získat podporu pro dohodu o brexitu, kterou vyjednala v Bruselu, se také pochválila. Vyjmenovala několik funkcí, které ve vládě potažmo v konzervativní straně zastávala.

Mayová nehodlá ustoupit tlaku, kterému kvůli brexitové dohodě dlouhodobě doma čelí. Je připravena ve středu večer bojovat o udržení důvěry poslanců své Konzervativní strany. Dohodu o odchodu Británie z EU považuje za správnou a za splnění vůle britských občanů vyjádřené v referendu; s unijními představiteli přitom projednává možné změny.

Hlavu Mayové chtějí odpůrci EU



O konec Mayové usilují odpůrci EU v řadách konzervativců. Aby byla vláda Mayové svržena, muselo by proti ní hlasovat 158 ze 315 konzervativních poslanců.

Mayová v pondělí kvůli obavě z neúspěchu odložila úterní hlasování Dolní sněmovny o dohodě upravující odchod Británie z EU.

V dohodě o brexitu představuje pro velkou část britských politiků problém hlavně takzvaná pojistka týkající se režimu na irské hranici. Jejím cílem je zajistit hladký pohyb mezi britským Severním Irskem a Irskem, což má klíčový význam pro tamní mírový proces.

Pojistka by platila v případě, že se Londýn s Bruselem do července 2020 nedohodnou na podrobných podmínkách budoucích obchodních a dalších vztahů. V takovém případě by začátkem roku 2021 začal platit záložní plán, který by de facto znamenal celní hranici mezi britským Severním Irskem a ostatními částmi Británie.

O zrušení takového stavu by přitom nemohla rozhodnout Británie sama, potřebovala by souhlas všech unijních zemí. Obě strany přitom ale předpokládají, že tato pojistka nikdy platit nebude, protože ji nahradí zatím neexistující a nedojednané trvalé řešení.