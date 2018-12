Německá policie má podezřelého v záhadném případu vraždy devítileté Peggy

Zatykač na 41letého muže vydal soud v Bavorsku kvůli 17 let staré vraždě devítileté dívky, jejíž tělo bylo objeveno teprve předloni. Muž, který byl podezřelý už dříve, ale měl alibi, skončil v pondělí ve vazbě poté, co se jeho verze ukázala jako falešná. Případ, o kterém média v Německu píší jako o jednom z nejtajemnějších, by tak konečně mohl být objasněn.