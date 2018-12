Novinky, ČTK

V jednom z nejrychlejších rozsudků v 66leté historii soud potvrdil, že rozhodnutí o uplatnění článku 50 Lisabonské smlouvy o odchodu z EU může být jednostranně změněno během dvouletého období vyhrazeného na jednání o odchodu, uvedl list The Financial Times. Pokud by Británie chtěla zvrátit brexit, musela by své jednoznačné a bezpodmínečné rozhodnutí oznámit písemně Evropské radě, uvedl soud EU.

Verdikt se očekával, už minulý týden se ve stejném duchu vyjádřil generální advokát Soudního dvora EU Campos Sánchez-Bordona. Británie by tak ale musela učinit ještě před formálním uzavřením smlouvy o odchodu a v souladu s britským ústavním pořádkem. [celá zpráva]

Podle advokáta lze článek 50 unijní smlouvy, který podobnou věc vůbec neřeší, vykládat s ohledem na Vídeňskou úmluvu o smluvním právu. Podle ní mohou strany odstoupit od mezinárodní smlouvy předtím, než taková smlouva vstoupí v platnost, a z definice se jedná o jednostranný akt a projev suverenity odcházejícího členského státu EU.

Generální advokát také upozornil, že článek 50 hovoří o tom, že stát, který má zájem EU opustit, Evropské radě oznámí svůj „záměr” odejít, a nikoliv své „rozhodnutí” – a záměry je možné měnit.

Verdikt, který byl zveřejněn den před plánovaným hlasováním britských poslanců o dohodě o brexitu, je velkou vzpruhou pro odpůrce brexitu, uvedl list. Poslanci zřejmě její stávající podobu odmítnou, pokud se vůbec hlasování uskuteční. Objevily se i spekulace, že by se jednání o odchodu Británie z EU mohlo prodloužit. Nasvědčuje tomu to, že se na summitu EU tento týden nebude o brexitu jednat. [celá zpráva]

Se žádostí o výklad článku 50 Lisabonské smlouvy, kterou se okolnosti britského odchodu z EU řídí, se na unijní soudní instanci obrátil soud ve skotském Edinburghu kvůli sporu mezi skupinou prounijních skotských politiků a britským ministrem pro brexit.

Podle názoru generálního advokáta soudního dvora není tato otázka akademická ani předčasná či nadbytečná, což byl názor britské vlády. Ta míní, že soud EU věc vůbec neměl řešit, protože kabinet nemá v úmyslu odvolávat svůj odchod z EU k 29. březnu.