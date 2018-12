Novinky

„Zničující útok chemickými zbraněmi v Británii je spíše pravděpodobný než nepravděpodobný,“ uvedli údajně zpravodajci Jejího Veličenstva.

Ze zachycené komunikace britských džihádistů podle Sunday Times vyplývá, že se teroristé inspirovali otravou někdejšího dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dcery nervově paralytickou látkou. Teroristé ale mají podle listu v úmyslu útok v mnohem větším měřítku s úmyslem povraždit mnoho lidí.

Metro v ohrožení



Před útokem na Skripalovy zpravodajci odhadovali pravděpodobnost teroristického útoku v Británii na 25 procent, po incidentu ale hovoří o tom, že je riziko větší než 50 procent, napsal britský deník The Daily Mail. Bezpečnostní složky se obávají zejména chemického útoku v londýnské podzemce.

Riziko je podle britských médií tak vysoké, že se šéfové zpravodajské služby v tichosti sešli s velením integrovaného záchranného systému a diskutovali o tom, jak na takový útok koordinovaně reagovat.

Jako nejpravděpodobnější se zpravodajcům jeví útok chlorem. Velení bezpečnostních složek simulovalo útok chlorovými bombami ukrytými v batozích na londýnských stanicích Oxford Street a Waterloo. Ukázalo se, že by takový útok mohl připravit o život stovky lidí a stovky dalších by mohly utrpět újmu na zdraví. Mnoho dalších by mohlo zemřít v nastalé panice.

„Výpary chloru by zabíjely jen ve velmi omezeném prostoru, ve vzniklé panice lidí, kteří by se snažili dostat ven, by ale umírali další,“ řekl listu The Daily zdroj z bezpečnostní složek.