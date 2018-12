Ivan Vilček (Bratislava), Právo

Lajčák podal demisi po rozhodnutí slovenského parlamentu, který odmítl migrační pakt OSN. Šéf slovenské diplomacie se na přípravě migračního paktu podílel během svého ročního působení ve funkci předsedy Valného shromáždění OSN, ve které skončil letos v září.

„Rozhodnutí podat demisi na svou funkci jsem přijal nikoliv kvůli migraci, ale kvůli tomu, že jsem přesvědčený, že je na škodu Slovenska a jeho občanů, když našim diplomatům není dovoleno být za stolem, kde se diskutuje o věcech, které se nás týkají. Byl jsem a zůstávám přesvědčený, že usnesení parlamentu o odmítnutí být součástí společného úsilí řešit migraci není správné,“ uvedl ministr ve svém stanovisku.

Dostal garance



Lajčák konstatoval, že dostal garance od premiéra Petra Pellegriniho i od předsedy nejsilnější vládní strany Směr-sociální demokracie, že nebudou zpochybňovány základní pilíře slovenské zahraniční politiky. „Pouze za těchto podmínek má pro mě smysl pokračovat,“ dodal Lajčák.

Slovensko se od 1. ledna 2019 stává předsedající zemí Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE). Prezident Kiska vyjádřil přesvědčení, že v době, kdy bude Slovensko předsedat OBSE, by měl ministerstvo zahraničí řídit zkušený diplomat.

„Diplomat světového formátu, jako pan Lajčák,“ řekl Kiska. Pro setrvání Lajčáka ve funkci se vyjádřil i generální tajemník OBSE Thomas Greminger, který v pondělí navštívil Bratislavu.

Slovensko do Marrákeše nepojede



Slovenská vláda ve středu rozhodla, že na mezivládní konferenci o migračním paktu OSN do marockého Marrákeše nikoho nevyšle. „Vláda tímto nevyslovila nedůvěru panu ministrovi, ale vyslovila nesouhlas s mezinárodním dokumentem. Ministr Lajčák má nadále mou plnou důvěru a požádal jsem pana prezidenta, aby zvážil nepřijetí jeho demise,“ řekl ve středu slovenský premiér Pellegrini.

Nejsilnější vládní strana Směr-sociální demokracie, která Lajčáka do funkce nominovala, ještě nedávno uvažovala o kandidatuře Lajčáka na prezidenta. Lajčák to odmítl, ale podle průzkumů veřejného mínění by prezidentské volby vyhrál se značným náskokem. Současný prezident už kandidovat nebude.