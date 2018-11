Novinky, ČTK

"Muslimové patří k Německu. Mají samozřejmě stejná práva a stejné povinnosti jako všichni občané této země, o tom nemůže být pochyb," uvedl Seehofer na začátek čtvrté konference o islámu.

V březnu přitom spolkový ministr vnitra hovořil poněkud jinak. „Islám k Německu nepatří. Německo je formováno křesťanstvím. K tomu patří volné neděle, církevní svátky a rituály jako Velikonoce, letnice a Vánoce," řekl Seehofer krátce po svém nástupu do úřadu. [celá zpráva]

Ve středu už ale devětašedesátiletý politik hovořil výrazně vstřícněji. Vyjádřil třeba přesvědčení, že je nutné se na muslimy v Německu dívat diferencovaněji, než je běžné.

"Příliš rychle bývají integrační problémy nebo konflikty v soužití s novými přistěhovalci přičítány islámu jako celku. Také těžké zločiny, kterých se dopustili jednotliví přistěhovalci, se zčásti tematizují velmi nediferencovaně," poznamenal s tím, že je potřeba rozlišovat mezi činem jednotlivce a drtivou většinou muslimů v zemi.

Muslimů je v Německu skoro 5 milionů

V Německu žije asi 4,7 milionu muslimů z celkového počtu 82,5 milionu obyvatel. Většinou to jsou přistěhovalci z Turecka a jejich potomci. Několik set tisíc muslimů ale přišlo do Německa v rámci současné migrační vlny z Blízkého východu a severní Afriky.

Seehofer ve středu řekl také to, že je přesvědčen o tom, že by němečtí muslimové měli do svých rukou vzít financování náboženských institucí v Německu i vzdělávání imámů, aby na ně neměly tak velký vliv zahraniční instituce.