V Budapešti tisíce lidí demonstrovaly na podporu Sorosovy univerzity

Tisíce lidí se v sobotu zapojily do studentského protestu v Budapešti, během kterého jeho účastníci požadovali, aby ve městě zůstala Středoevropská univerzita (CEU) založená americkým finančníkem maďarského původu Georgem Sorosem. Demonstranti zároveň vyzývali k ochraně akademických svobod. Univerzita nedávno oznámila, že pokud se jí do 1. prosince nedostane ze strany maďarské vlády garancí ohledně akademické svobody, přesune své působení do Vídně.