Novinky

„Nanejvýš neklidný podnikatel, který se v druhém zaměstnání stal politikem, a který, to, co ostatní považují za střet zájmů, vnímá nanejvýš jako sportovní výzvu,“ píše.

Od Orbána se liší tím, že u něj chybí důraz na národnostní vlnu nebo náboženská a historická témata, navíc se prezentuje jako proevropský. „Krátce řečeno: Andrej Babiš je spíše pragmatik než ideolog“.

Silvio Berlusconi je někdejší italský premiér, který vlastní mnoho médií a je druhým nejbohatším mužem v zemi. Několikrát byl odsouzen za různé trestné činy.

Deník v analýze shrnul nejen současnou kauzu kolem svého syna, ale připomněl také případ Čapího hnízda, kvůli němuž je Babiš obviněn. „Aféra zemí pohnula, na státní svátek se demonstrovalo,“ připomíná list s tím, že skandál Babiš ustojí.

Jakýkoliv skandál, do něhož je Andrej Babiš zapleten, ustojí, napsal list. Špatně pro něj neskončí ani hlasování o nedůvěře v parlamentu, předpovídal. Není to jen proto, že za ním pevně stojí prezident Miloš Zeman. Babišův koaliční partner ČSSD ponořený do bezvýznamnosti, se prý neodváží rebelovat.