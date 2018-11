Dospělý žadatel o azyl v Británii předstíral, že je mu patnáct, chodil kvůli tomu do školy

Žadatel o azyl z Blízkého východu, který tvrdil, že je mu patnáct let a začal kvůli tomu chodit do školy v britském Ipswichi, byl po šesti týdnech vyloučen na základě stížností rodičů, že je dospělý. Nyní mu může hrozit vyhoštění, uvedl v pátek list The Daily Mail.