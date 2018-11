ČTK

V zásadě na dokumentu podle Tuska panuje shoda i na politické úrovni, musí jej ovšem v neděli na summitu ještě potvrdit šéfové států a vlád.

Deklarace není právně závazná. Na 26 stránkách definuje, co by obě strany chtěly dojednat do budoucna ohledně své spolupráce v řadě oblastí, včetně klíčového hospodářství.

Britská premiérka Theresa Mayová a předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker v Bruselu

FOTO: Yves Herman, Reuters

Na textu se dohodla britská premiérka Theresa Mayová s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem ve středu, uvedl list The Financial Times. Schůzka přinesla průlom v jednání.

Podle listu Británie a EU rozvinou „ambiciózní, široké, hluboké a flexibilní partnerství“. Bude zahrnovat vše od extenzivní liberalizace obchodu až po operativní spolupráci mezi policejními silami. Plyne to z uniklého textu, který by měl být schválen na nedělním summitu EU.