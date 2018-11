Nadcházející víkend přinese do Česka mírné oteplení, v neděli by se mohly nejvyšší teploty dostat až na osm stupňů Celsia. Nad ránem ale bude kolem nuly, a stále proto bude hrozit ledovka. Novinkám to řekla Dagmar Honsová z Meteopressu. Celý článek Šedivé a mlhavé počasí vydrží ještě pár dní, ale oteplí se»